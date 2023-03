Sapiens - Un solo pianeta, una nuova puntata stasera in tv: le anticipazioni

In onda sabato 11 marzo 2023 a partire dalle 21.45, il nuovo appuntamento con “Sapiens - Un solo pianeta” parla delle esplorazioni e delle scoperte dell'essere umano attraverso i secoli. Mario Tozzi va alla scoperta del "Fattore C" (da Cristoforo Colombo), attraversando racconti di scoperte, uomini e cartografie eccezionali.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (11 marzo 2023)

Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens tornano in prima serata con la nuova stagione di "Sapiens - un solo pianeta", il programma di Rai Cultura in onda sabato 11 marzo 21.45 su Rai 3. Come esplorano i sapiens e perché lo fanno? Per il piacere della scoperta? Per procurarsi risorse? Per ragioni scientifiche? E sono i soli viventi a disegnare mappe e carte? Come esplorano piante e animali? Anche loro si servono di “mappe”? Che mappa aveva in mano Cristoforo Colombo e come è andata veramente la sua avventura? È stato il più bravo o il più fortunato? Si può parlare di fattore C…di Colombo?

Mario Tozzi indietreggia nei secoli per avventurarsi in storie, ricostruzioni e ipotesi inerenti al vasto universo delle esplorazioni, che da sempre caratterizzano i movimenti e le curiosità dei sapiens. Sono tanti i motivi che hanno spinto i sapiens verso i piaceri e le esigenze delle esplorazioni: il grande piacere della scoperta, l'esigenza di risorse e materie prime, i motivi inerenti alla scienza. Il discorso di estende poi alle mappe: il sapiens è l'unico essere vivente capace di crearle ? Per gli animali e le piante cosa vuol dire "esplorare"?

Il conduttore parte dal deserto del Sahara per poi giungere a Tenerife, accanto al vulcano Teide. La storia dice che le Canarie sono state per molti secoli il "limite occidentale del mondo noto". Impossibile, in questo viaggio non ritrovare un focus dedicato a Cristoforo Colombo, del quale si prova a tracciare un bilancio a tutto tondo, tra dosi di bravure ed altre di fortuna, e provando a capire il contenuto di mappe e carte che aveva l'esploratore. Il discorso si sposta poi sullo scienziato tedesco Alexander Von Humboldt (1769-1859), che intraprese un viaggio di capitale importanza per la storia della scienza, capace di aprire la strada a Darwin e, di conseguenza, da ritenere un padre della scienza moderna.

Tozzi visita inoltre la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, luogo che custodisce l'eccezionale mappamondo di Fra’ Mauro, fondamentale testimonianza du cartografia mondiale. "Sapiens - un solo pianeta" è un programma che si avvale delle firme di Mario Tozzi, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti e Stefano Varanelli.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (11 marzo 2023)

