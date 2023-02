Sapiens - Un solo pianeta, una nuova puntata stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, 25 febbraio 2023, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”. Il tema è affascinante quanto allarmante: partendo dal vulcano Cumbre Vieja, protagonista nel 2021 di un’eruzione che ha distrutto l’Isola di La Palma, Mario Tozzi e il suo team rispondono alla seguente domanda: può, oggi, un disastro naturale essere in qualche modo placato?

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (25 febbraio 2023)

Mario Tozzi conduce oggi, 25 febbraio, una puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” davvero suggestiva. Il tema centrale è quello di un’ipotetica fine del mondo causata da catastrofiche eruzioni vulcaniche. La domanda prende forma da ciò che accadde nel 2021 con il Cumbre Vieja, che da settembre a dicembre ha eruttato senza sosta, fino a distruggere l'Isola di La Palma (Canarie).

“Sapiens” interroga la conoscenza contemporanea per chiedersi se è sufficiente a prevenire le catastrofi. Mario Tozzi si è recato per l’occasione a La Palma, devastata dal vulcano Cumbre Vieja, tra case disintegrate e piantagioni ricoperte da coltre nera di roccia e cenere. Il programma di Rai 3 propone immagini inedite di zone generalmente interdette e dunque pericolosissime.

Espandendo il campo, si riflette su vari tipi di disastri fronteggiati dall'essere umano nel corso dei secoli: non solo eruzioni, ma anche siccità, glaciazioni, frane, alluvioni, tsunami. Tornando indietro nel tempo Tozzi e la squadra di "Sapiens" immaginano l'esplosione del l'enorme vulcano di Yellowstone (Nord America), già protagonista di una catastrofe risalente a migliaia di anni fa. Oggigiorno Yellowstone è in ritardo sul suo ciclo naturale: una sua eventuale esplosione potrebbe avere esiti rovinosi.

"Sapiens - un solo pianeta" è un programma firmato da Mario Tozzi, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti e Stefano Varanelli.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (25 febbraio 2023)

La nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda sabato 25 febbraio dalle 21.45 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.