Sapiens - Un solo pianeta, le anticipazioni della puntata di questa sera

Mari Tozzi conduce oggi, sabato 25 marzo dalle 21.45 su Rai 3, una nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”. Tema della serata è il concetto di "città", profondamente mutato nel corso dei secoli. Le telecamere del programma sono andate in Marocco e a Singapore per indagare sulle evoluzioni storiche delle città, ma anche sui metodi moderni in grado di abbinare tecnologia ed ecosostenibilità.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (25 marzo 2023)

Pienamente immerso in ritmi e frenesie contemporanee, l'uomo non è più abituato a riflettere sul senso di appartenenza ad una città nè sulle possibili funzioni della collettività. Per gli uomini delle civiltà passate le città erano poleis o civitas e gli spazi di cui disponevano erano funzionali ad esigenze e progetti specifici. Con il trascorrere degli anni, dei decenni e dei secoli le città hanno radicalmente cambiato connotati, perdendo quella che era la propria identità, l'Anima; diventando, in definitiva, più fredde e anonime.

I dati dicono che entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in città, nelle cosiddette metropoli del futuro. Mario Tozzi si chiede e ci chiede se questo andamento sacrificherà la serenità e la felicità dell'essere umano.

Le telecamere di "Sapiens" sono andate in giro per il mondo, concentrandosi su un'importante nazione come il Marocco, a partire dalla celebre Marrakech, dove mediante l'imponente Piazza Jamaa viene illustrato il senso più profondo della parola "Piazza". I Sapiens qui trovavano soluzioni per combattere il caldo estremo, con eccezionali metodi di mitigazione del clima. Altra tappa è poi quella nella città di Ouarzazate, tratta protagonista di trasporti di merci attraverso il deserto.

La narrazione del programma si sposta poi a Singapore, che ha dovuto far fronte alla riduzione degli spazi a disposizione con, al contempo, l'incremento della popolazione. Isola città-stato a sud della Malesia, il luogo ha messo in pratica dei metodi moderni incentrati sulla tecnologia e la sostenibilità.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (25 marzo 2023)

La nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda oggi, sabato 25 marzo a partire dalle 21.45, su Rai 3. Il programma è disponibile per la visione anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.