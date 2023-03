Sapiens - Un solo pianeta, la nuova puntata stasera in tv: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con Mario Tozzi e il suo “Sapiens - Un solo pianeta”. Quella che va in onda oggi, sabato 4 marzo 2023 a partire dalle 21.45, è una puntata molto particolare: quali e quanti risorse – talvolta non sfruttate – possono produrre le feci e l’urina prodotte dall’essere umano? Le risposte saranno sorprendenti.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (4 marzo 2023)

La nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta” si addentra in un argomento che può far storcere il naso ai più e dai connotati ben poco glamour, ma in realtà di importanza straordinaria e assolutamente da approfondire: la ricchezza metabolica nell'economia circolare.

Mario Tozzi e la sua squadra partono da dati significativi: ciascun essere umano genera mezzo chilo di escrementi al giorno. Un numero che, moltiplicato per otto miliardi, corrisponde al numero di abitanti della Terra. Quali sono le risorse di tali produzioni? Ma non è tutto, perché la stessa urina è una fonte di azoto eccezionale, anche se l’essere umano continua a non valorizzarla a sufficienza.

Il racconto di “Sapiens” parte dal tema dell’igiene, indietreggiando nel tempo fino all’epoca romana, quando, le feci erano raccolte nei pressi della Porta Stercoraria allo sbocco della Cloaca Maxima. Ciò si manifestava anche in alcuni luoghi della Cina, nel XVIII secolo.

Nel corso dei successivi secoli l’essere umano ha progettato infrastrutture e modalità in grado di tenere a bada molte malattie infettive. L’igiene è un tema di importanza capitale, ma si può fare sempre di più: ciò che il programma indica come nostra "materia oscura" resta l’ultima tappa che rimane tra noi e l’economia circolare, nonché il corretto reintegro dei nutrienti sulla Terra.

"Sapiens - un solo pianeta" è un programma firmato da Mario Tozzi, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti e Stefano Varanelli.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (4 marzo 2023)

La nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda sabato 4 marzo a partire dalle 21.45 su Rai 3. La visione del programma è disponibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.