Sapiens - Un solo pianeta, l’ultima puntata stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, 12 novembre, va in onda su Rai 3 “Sapiens - Un solo pianeta”. Il programma di divulgazione con Mario Tozzi giunge al quarto ed ultimo appuntamento di questo mini-ciclo. Partendo dalla Barbagia, si indaga sulla genesi della regione più antica d’Italia (la Sardegna) e si allarga il discorso mediante una visione dallo spazio profondo della Terra.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (12 novembre 2022)

Con il suo “Sapiens - Un solo pianeta” Mario Tozzi ci parla, dal 2019, di temi vari e complessi: la Terra, lo spazio, la natura, l’uomo. Il tutto con un linguaggio capace di essere comprensibile a tutti i telespettatori di Rai 3.

Oggi, 12 novembre, va in onda l’appuntamento che conclude il ciclo di nuove puntate (4), trasmesse a partire dal 15 ottobre. Ciò che vedremo questa sera sintetizza al meglio gli argomenti tanto cari al programma: si guarda alla storia della vita sulla Terra; la nascita degli oceani; le prime vite terrestri. Da questi temi si giunge all’evoluzione dell’Homo Sapiens (da qui il titolo del programma).



Nella puntata di oggi Mario Tozzi parte dalla natura della Barbagia (Sardegna), ancora incontaminata. Da qui nasce un duplice discorso: la nascita e la formazione della Terra e la genesi della Sardegna, la regione italiana più antica.

Mentre il discorso avanza, i documentari di “Sapiens - Un solo pianeta” si immergono nello spazio profondo. Dato che, ovviamente, mancano documenti significativi, l’osservazione della Terra dallo spazio, insieme allo studio dei meteoriti, contribuiscono a ricostruire la storia del pianeta.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (sabato 12 novembre 2022)

L’ultima puntata stagionale di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda sabato 12 novembre alle 21.45 su Rai 3. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.