Milly Carlucci commossa per Sara Di Vaira: "Sei straordinaria"

Finale in tutti i sensi per Sara Di Vaira che tra lacrime e tanta emozione ha detto addio a Ballando con le Stelle. Per lei una meritata standing ovation di pubblico, giudici, maestri colleghi e dei concorrenti. Milly Carlucci che si è lasciata sfuggire qualche lacrima l'ha abbracciata con grande amore.

La commozione di Milly Carlucci

Non è facile salutare una maestra così grande, una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l'entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma. Lei è grande perché un'atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi. Ma lei non la perdiamo definitivamente, sarà con noi al Cantante Mascherato in una nuova veste" con queste parole Milly Carlucci ha salutato Di Vaira che ha partecipato a Ballando come insegnante dal 2009.