"La verità su Sara Di Vaira: perché ce l'ha con Selvaggia, un retroscena personale"

Tra coloro che non godono di particolare simpatia per Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, c'è la storica ballerina Sara Di Vaira. Una antipatia evidente già durante le dirette ma confermata nel corso del tempo dalla stessa giornalista, che a novembre raccontò di non aver ricevuto le condoglianze per la morte della mamma. Ma a che cosa è dovuto tanto astio? Il motivo sarebbe da ricercare proprio in concomitanza con quanto accaduto con quel lutto. Ed emerge solo ora. "La Di Vaira era stata scelta per prendere il posto di Selvaggia quando pensavano che si sarebbe assentata per la morte della madre. È comprensibile l’avvelenamento della ballerina. Pensava di aver svoltato", scrive il (sempre informatissimo) giornalista Davide Maggio su Twitter.

Quando infatti la mamma di Selvaggia morì, a seguito di complicazioni dovute al Covid, per un momento si pensò di sostituire la giurata al bancone dello show del sabato sera, che sarebbe andato in onda di lì a poco. Preoccupazioni vane, dal momento che Lucarelli decise di andare ugualmente in onda: da anni ormai la madre soffriva di Alzhaimer e la famiglia era preparata psicologicamente ad affrontare un simile lutto. Ebbene, proprio in quelle ore, il nome di Di Vaira comiciò a circolare per diventare qualcosa di più di una commentatrice a bordo campo (ruolo che ha assunto quest'anno, dopo l'eliminazione dalla gara). Ma le sue ambizioni sono evidentemente naufragate sul nascere.

In quelle stesse ore Selvaggia non nascose il fatto che la maestra di ballo era stata l'unica, dell'intero cast del programma di Rai Uno, a non averle fatto le condoglianze. Parole di fronte alle quali Di Vaira non aveva commentato né smentito, limitandosi a spiegare di avere un ottimo rapporto con tutti i giudici della trasmissione - Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto - ma non con la giornalista. Con lei neppure una chiamata, ha spiegato con un po' di veleno, per la paura di essere registrata e finire magari sui social network, come accaduto al concorrente Dario Cassini, umiliato in diretta.

Sara Di Vaira sostituirà Selvaggia il prossimo anno?

E chissà che, dopo una edizione così discussa per lei, Selvaggia non deciderà di lasciare il suo scranno dopo tanti anni di onorata carriera. Magari cedendolo, suo malgrado, proprio a Sara a partire dal prossimo anno. Mentre infatti Milly Carlucci ha confermato Selvaggia anche per la prossima edizione, lei ha detto che si prenderà del tempo per riflettere, prima di accettare.