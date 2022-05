Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana: le anticipazioni dalla docu-serie

“Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana” è il titolo di una docu-serie in quattro episodi, riproposti da Sky Documentaries oggi, lunedì 30 maggio, dalle 21.15. Si tratta della ricostruzione dell’omicidio della giovane quindicenne, avvenuto nel 2010, per il quale furono condannate all’ergastolo la cugina, Sabrina Misseri e la zia, Cosima Serrano. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana: anticipazioni

Avetrana (provincia di Taranto), 26 agosto 2010. La quindicenne Sarah Scazzi scompare misteriosamente. Dopo 42 giorni di ricerche e una grancassa mediatica viene ritrovato, in un pozzo in mezzo a un campo, il suo corpo senza vita. L’annuncio viene dato dal programma di Rai 3 Chi l’ha visto?, mentre la madre di Sarah, Concetta Serrano, è in collegamento con lo show. Per il suo omicidio, volontario e premeditato, sono ritenute colpevoli Sabrina Misseri e Cosima Serrano (figlia e madre), rispettivamente cugina e zia della vittima; Michele Misseri, padre della prima e marito della seconda, viene condannato a 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. La docu-serie “Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana” ricostruisce l’intera vicenda. Il delitto cela misteri, dubbi, storie di gelosia e rancori. Il documentario targato Sky è tratto da un libro omonimo pubblicato nel 2010 e parte da una specifica domanda: in che misura e con quali modalità la morbosa attenzione mediatica del caso può aver condizionato le indagini e il processo sull’omicidio? Perché un uomo che si dichiara colpevole (Cosimo Messeri) è condannato a 8 anni di prigione mentre a due donne che si dicono innocenti è stato inflitto l’ergastolo? La serie vuole sottolineare alcuni misteri rimasti irrisolti e per fare ciò si avvale di una intervista al fioraio di Avetrana, testimone chiave del processo, che racconta la sua inedita versione dei fatti.

Dove vedere Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana (30 maggio 2022)

I quattro episodi di “Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana” vanno in onda lunedì 30 maggio dalle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, e sono disponibili on demand su Sky Go.