La sarta di Mediaset in lacrime per Berlusconi: "Con lui da 40 anni, mi manca il mondo"

Oggi a Mattino 5 un emozionante ricordo di Silvio Berlusconi con i dipendenti di Mediaset. "Vi vogliamo raccontare il rapporto straordinario che il Presidente aveva con ciascuno di noi, operatori, cameramen, truccatori, conosceva davvero tutti" ha spiegato Federica Panicucci - che ieri ha annunciato la morte di Berlusconi in diretta - prima di collegarsi con l'inviato Gianluca Torti negli uffici di Cologno Monzese.

La prima a essere intervistata è stata la sarta Gianna Fratus. "Non riesco a parlare. Sono 40 anni che lavoro in questa azienda" ha provato a spiegare per poi scoppiare in lacrime: "Grazie per quello che ci ha dato. Grazie mille. Non so cosa dire". Dallo studio Federica Panicucci l'ha tranquillizzata e le ha chiesto un ricordo: "Quando passava nei corridoi dava la mano a tutti, specialmente a noi. Non ce la faccio. A me è mancato il mondo, una colonna. Manca tantissimo. Da 40 anni lavoro per lui e cercherò ancora di lavorare per lui".

Un ricordo speciale da una veterana dell'azienda Mediaset, la nostra sarta storica Gianna ??#Mattino5 pic.twitter.com/Qw7RZ0LMfE — Mattino5 (@mattino5) June 13, 2023

Il ricordo dei dipendenti Mediaset

"Lo stato d'animo di Gianna è quello di tutti coloro che lavorano qui a Mediaset, ve lo posso assicurare" ha spiegato la conduttrice, che poco dopo ha ridato la linea a Torti, questa volta in sala montaggio, dove ha incontrato Alessandro e Sebastian, anche loro commossi. Il ricordo di Alessandro è pieno di affetto e di emozione: "Mediaset è sempre stata una grande famiglia per noi, una seconda casa. I nostri papà hanno lavorato qui fin dagli inizi degli anni '80. Sono giorni molto tristi per tutti quelli che lavorano qui". E ha mostrato una foto del suo papà con Silvio Berlusconi, scattata negli anni '80 nello studio di Domenica In. Non solo un lavoro, ma una famiglia.