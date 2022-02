Domenica In, torna lo Speciale Sanremo: gli ospiti e la scaletta

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 13 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventunesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Gli ospiti vip

Tra gli ospiti dello speciale Sanremo l’attrice Ornella Muti una delle cinque co-conduttrici del ‘Festival di Sanremo 2022’, sarà protagonista di un’intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera cinematografica oltre a raccontare le sue emozioni vissute sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus.

Spazio alla fiction con le due giovani attrici, amatissime, Gaia Girace e Margherita Mazzucco protagoniste della serie di successo di Rai1 ‘L’Amica Geniale’ che si collegheranno via Skyper per presentare il secondo appuntamento in onda domenica 13 febbraio in prima serata sulla prima rete Rai.

Il talk su Sanremo

Prosegue lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che vede protagonisti diverse star della musica: Donatella Rettore e Ditonellapiaga con “Chimica”, Fabrizio Moro con “Sei Tu”, Michele Bravi con “Inverno dei Fiori”, Dargen d’Amico con “Dove si Balla”, Knomi con “Insuperabile” e Tananai con “Sesso Occasionale”; in studio presenti in qualità di opinionisti Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino e Nunzia De Girolamo.