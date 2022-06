Scarpetta d’Italia, le anticipazioni del programma culinario con Luca Terni

Scarpetta d’Italia è il nuovo programma di Food Network. In partenza oggi alle 22.00, è condotto da Luca Terni, Re della macelleria e già visto in “C’è ciccia”. In ogni puntata due ristoratori cucinano le proprie specialità, ma soltanto uno può aggiudicarsi la Scarpetta d’Italia. Di seguito qualche ulteriore informazione sul programma e sul conduttore Luca Terni.

Chi è Luca Terni

Il 34enne Luca Terni è ormai da diversi anni uno dei massimi alfieri della carne di casa nostra. Già premiato come miglior macellaio italiano attraverso un concorso targato Rai 2, si è fatto conoscere dai telespettatori grazie a una rubrica del programma Detto fatto (condotto prima da Caterina Balivo, poi da Bianca Guaccero). Successivamente ha condotto un format tutto suo per Discovery + dal titolo “C’è ciccia”, dove apre le porte della sua locanda nel cuore della Maremma.

Scarpetta d’Italia: format e anticipazioni

A partire dal 14 giugno del 2022, Luca Terni è protagonista di un altro programma, prodotto da CastaDiva per Discovery Italia, in onda su Food Network il martedì dalle 22.00. Luca lascia la sua locanda e gira l’Italia alla scoperta di prelibatezze. In ogni puntata due ristoratori dello stesso territorio si sfidano. Terni assaggerà le proposte dei due, ma soltanto uno sarà degno dell’ambita “scarpetta”. Oltre a decretare il vincitore, Luca cucinerà con entrambi i ristoratori, che condivideranno con gli spettatori le ricette di piatti tipici locali. Le mete del suo viaggio saranno: Fiumicino, Frosinone, Siena e Terni.

Dove vedere Scarpetta d’Italia

Scarpetta d’Italia va in onda il martedì alle 22.00 su Food Network. Il programma è visibile on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.