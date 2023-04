Scarpetta d’Italia, da stasera in tv la seconda edizione: le anticipazioni

Al via oggi, martedì 18 aprile 2023 alle 22 su Food Network, la seconda edizione del programma culinario "Scarpetta d'Italia", che vede Luca Terni girare in lungo e in largo il territorio italiano. In ogni puntata si affrontano ristoratori che presentano piatti tipici locali. Ma soltanto i più buoni meriteranno di essere "lucidati" con l'ambita scarpetta.

Scarpetta d'Italia - Seconda stagione

La prima stagione di “Scarpetta d’Italia” è stata trasmessa dal giugno del 2022 ed ha visto Luca Terni visitare varie località italiane alla ricerca di locande e di pietanze buonissime, in grado di raccontare i sapori, la storia e l’anima del territorio.

In partenza martedì 17 aprile su Food Network, la seconda stagione del programma culinario non cambia la propria struttura: in ogni puntata Terni visita due locande di un medesimo territorio. I piatti da lui assaggiati saranno tantissimi, ma soltanto i più buoni meriteranno l’ambita scarpetta, ovvero possedere una tale bontà da condensare il condimento rimasto nel piatto con un pezzetto di pane. Il viaggio gastronomico in questi punti di ristoro è in grado di far emergere sapori autentici e genuini, caratteristici e propri di una tradizione talvolta vecchia di secoli.

Non tutti i piatti assaggiati verranno “lucidati” e soltanto i migliori possono aggiudicarsi il titolo di “miglior Scarpetta d’Italia”, ma sfide a parte ciò che conta è la rappresentazione di un’Italia ricca di storia e di calore, non sempre protagonista di analoghi programmi culinari.

Luca Terni è ormai un’istituzione della carne italiana, premiato come “miglior macellaio italiano” in un concorso di Rai 2, volto noto di “Detto fatto” è già protagonista con la sua locanda del format “C’è ciccia”. Con “Scarpetta d’Italia” allarga il campo d’azione avventurandosi in preziose esperienze gastronomiche.

Dove vedere Scarpetta d’Italia in tv e in streaming

La seconda stagione di "Scarpetta d’Italia" va in onda il martedì alle 22.00, a partire dal 18 aprile 2023 alle 22.00, su Food Network (canale 33). Il programma è visibile anche sul sito ufficiale del canale e on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.