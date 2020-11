"La scena tagliata di The Voice Senior": il retroscena dopo il successo di ieri sera

Protagonista del siparietto "non apprezzato dall'ad Fabrizio Salini", sarebbe Viviana Stucchi, che ieri ha vestito i panni di Elettra Lamborghini nel talent condotto da Antonella Clerici. Ecco cosa non è andato in onda

E' partito bene The Voice Senior, il talent canoro dedicato agli over 60 e condotto dalla splendida padrona di casa Antonella Clerici. Stamattina però, a condire il grande successo mediatico (19% di share con 4 milioni e mezzo di telespettatori a fronte del 17% augurato dal direttore di Rai Uno Stefano Coletta, a cui si aggiunge la viralità di alcuni contenuti sui social), arriva un retroscena lanciato dal sito TvBlog secondo cui una scena sarebbe stata tagliata su indicazione dell'ad Fabrizio Salini: si tratta di un episodio riguardante l'esibizione della concorrente Viviana Stucchi sulle note di 'Musica e il resto scompare' di Elettra Lamborghini.

The Voice Senior, Viviana Stucchi e "la scena tagliata"

Tra i concorrenti più apprezzati della puntata di ieri, infatti, c'era anche Viviana, un nome già noto alla tv: si tratta infatti della bambina che fu vincitrice dello Zecchino D'Oro con la canzone "Il pulcino ballerino", oltre che della mamma dell'ex allievo di Amici Luca Vismara. Ebbene, stando a quanto riportato dal sito di tv, proprio la sua performance avrebbe subito un taglio. Contestualmente alla sua esibizione, infatti, "con Elettra si erano unite in palcoscenico la stessa Clerici, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi (giudici del talent insieme a Clementino e Al Bano, ndr), che insieme alla concorrente del programma davano vita ad una lezione di twerking che Elettra conosce molto bene. Il tutto ovviamente in maniera simpatica e divertente, cosa però che deve aver spaventato l’AD Rai che ha ordinato il taglio".

Che cosa c'entra il caso Detto Fatto

Il sito mette nel mirino della decisione il polverone di polemiche suscitato nei giorni scorsi dal tutorial su "come fare la spesa al supermercato" andato in onda a Detto Fatto, factual show di Rai Due condotto da Bianca Guaccero. Ricordiamo infatti che la nuova tutor Emily Angelillo, passeggiando sinuosamente, portava il carrello della spesa per mostrare alle donne come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12. Un tutorial definito da più parti sessista e finito anche sulla Bbc.

"C’è quindi ormai in Rai un clima da caccia alle streghe con la paura che qualsiasi cosa, possa portare a reazioni che vadano a compromettere questa già delicatissima governance della televisione pubblica", conclude il sito.