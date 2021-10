Scene da un matrimonio, anticipazioni terza puntata: la storia di Ylenia e Matteo

Sabato 16 ottobre, alle ore 14:10, su Canale 5 terzo appuntamento con “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Ylenia e Matteo, da Genzano di Roma.

Ylenia e Matteo si conoscono sette anni fa quando lei aveva 20 anni e lui 21, durante una serata in un pub con alcuni amici in comune. Per Matteo è un colpo di fulmine, Ylenia invece impiega più di un anno prima di comprendere che il sentimento che prova per lui va ben oltre l’amicizia. Dopo il primo bacio però i due giovani bruciano tutte le tappe: dopo un anno vanno a convivere, dopo un altro anno nasce Emma, quasi contemporaneamente ottengono il mutuo per comprare casa e appena pochi mesi fa nasce Giulia. A questo punto i due innamorati decideranno di convolare a nozze nella chiesa di San Salvatore a Genzano, il paese dei Castelli Romani dove vivono, e festeggeranno con amici e parenti presso La Meridiana Resort, un bellissimo agriturismo nel territorio di Lanuvio. Ma il giorno del matrimonio sarà reso ancor più speciale da un ulteriore festeggiamento: il battesimo di Giulia, la piccola di soli cinque mesi.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo. Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia.

Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.