Scene da un matrimonio, anticipazioni quinta puntata: la storia di Armando e Giulia

Sabato 30 ottobre, alle ore 14:10, su Canale 5 quinto appuntamento con “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Armando e Giulia da Anzio.

Scene da un matrimonio, quinta puntata: la storia di Armando e Giulia

Armando e Giulia si conoscono sei anni fa. Lei ha solo 18 anni, lui 30, ben 12 di più e un matrimonio alle spalle. Ma Armando è in un periodo di estrema confusione e ha voglia di divertirsi e di avere tante ragazze. Dopo poco tempo lo dice a Giulia, che però oramai si è innamorata ed ha la profonda convinzione che Armando un giorno diventerà suo marito. Decide, quindi, di restargli accanto, nonostante le perplessità delle sue amiche e dei genitori. La svolta arriva dopo quattro anni, quando Giulia prende una decisione drastica: solo con me o senza di me. Finalmente Armando capisce cosa sta perdendo e inizia con lei una relazione ufficiale, che culmina con una bellissima proposta di matrimonio. Giulia finalmente oggi sposerà il suo Armando nella sede comunale di Anzio ed insieme festeggeranno la loro unione con amici e parenti in una splendida villa a Nettuno.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo.

Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia. Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.