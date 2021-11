Scene da un matrimonio, anticipazioni sesta puntata: la storia di Marilina e Massimo

Sabato 6 novembre, alle ore 14:10, su Canale 5 sesto appuntamento con “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Marilina e Massimo.

Scene da un matrimonio, sesta puntata: la storia di Marilina e Massimo

Marilina e Massimo sono i protagonisti di una lunga storia d’amore nata in giovane età, interrotta per 15 anni e poi ripresa in età adulta. Entrambi quarantenni romani: Marilina lavora in un’azienda come direttrice amministrativa, Massimo è un edicolante. Dopo la loro storia giovanile, lei ha avuto relazioni di scarso valore. Lui, invece, ha vissuto una relazione importante e una convivenza di due anni.

Si rincontrano sui social, iniziano a scambiarsi messaggi e si danno un appuntamento, in modo non del tutto consapevole, proprio il giorno di San Valentino. Da lì inizia una seconda vita per entrambi che li porta a convivere e a decidere di unirsi in matrimonio. Si sposano a Sutri, in una piccola e suggestiva cappella all’interno della location dove si svolge anche il ricevimento. A festeggiarli tutti gli amici più cari e i parenti, nonché il loro amato cane Ercole.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo. Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia.

Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.