'Scherzi a parte' torna in tv: ospiti, puntate e tutte le anticipazioni del programma con Enrico Papi

Da domenica 12 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Scherzi a parte”, programma tra i più irriverenti della storia della tv oggi in una versione inedita e ricca di novità, a partire dalla conduzione affidata al mattatore Enrico Papi. In uno studio nuovo di zecca dallo stile elegante e minimal, lo showman - che torna sulle reti Mediaset anche come autore della trasmissione - gioca e interagisce con le vittime degli scherzi.

Scherzi a parte, le novità della nuova stagione

Grande novità dell’edizione 2021 sono gli esilaranti scherzi in diretta che si consumano live, grazie alla complicità dello stesso conduttore Enrico Papi e degli ospiti seduti sulle poltroncine dello studio che portano “lo scherzato” fino a Cologno Monzese.

Inoltre, in ciascuna delle sei puntate, ci sarà una presenza femminile che invece di essere vittima, è complice e protagonista di una candid camera. Tra queste, Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Scherzi a parte, le vittime della prima puntata

Nella prima puntata a sedere sulle poltroncine ci sono l’attrice Manuela Arcuri, lo chef e critico gastronomico Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia e l’attore Andrea Roncato. Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo.

La regia è affidata a Roberto Cenci.