"Scherzi a parte", gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata

Secondo appuntamento per Scherzi a parte , domenica 19 settembre in prima serata su Canale 5. Il primo appuntamento con lo show condotto dal mattatore Enrico Papi ha fatto il pieno di ascolti al debutto , conquistando ben 3.506.000 spettatori e uno share del 21,3%.

La formula dello show, con Enrico Papi che gioca e interagisce con le vittime degli scherzi, ha incontrato il favore del pubblico. "'Scherzi a parte' è l'unico programma che ha la 'patente' per poter ridere su tutto, l’unico autorizzato a farlo. Però non si scherza sulle debolezze dei parenti, dei figli, sulle difficoltà troppo personali. Quello non è più uno scherzo, diventa un esperimento sociale", ha detto Enrico Papi. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Scherzi a parte, le vittime della seconda puntata

Ospiti in studio di questa seconda puntata la conduttrice Federica Panicucci, il giornalista Mario Giordano, il cantante Albano e l'opinionista ed ex politica Vladimir Luxuria.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo.

Su questi scherzi Enrico Papi ha già rivelate qualche dettaglio in anteprima: Albano finirà letteralmente in mutande (e senza cappello), Vladimir Luxuria ha chiamato la polizia dopo appena 10 minuti dall’inizio dello scherzo, Mario Giordano si infurierà con qualcuno che gli occupa casa.

Lo scherzo in diretta della seconda puntata

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e dell’influencer Antonella Fiordelisi, presenza femminile del secondo appuntamento.

Nella prima puntata la vittima dello scherzo in diretta è stata Orietta Berti: la cantante è protagonista di un assurdo viaggio per arrivare negli studi Mediaset.