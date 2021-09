"Scherzi a parte", gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata

Domenica sera su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con Scherzi a parte. La prima e la terza puntata sono state un grande successo grazie anche alla conduzione frizzante di Enrico Papi ha fatto il pieno di ascolti al debutto.

"'Scherzi a parte' è l'unico programma che ha la 'patente' per poter ridere su tutto, l’unico autorizzato a farlo. Però non si scherza sulle debolezze dei parenti, dei figli, sulle difficoltà troppo personali. Quello non è più uno scherzo, diventa un esperimento sociale", ha detto Enrico Papi.

Scherzi a parte, le vittime della terza puntata

Domenica 26 settembre in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con “Scherzi a parte”, gli ospiti in studio sono: la cantante Elettra Lamborghini, lo showman Giorgio Mastrota, l’attore Rocco Siffredi e la showgirl Elenoire Casalegno. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Massimo Giletti.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Lo scherzo in diretta della seconda puntata

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e della bellissima Estefania Barnal, preziosa presenza femminile di questo appuntamento.