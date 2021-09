Scherzi a Parte, boom Auditel a sorpresa per Enrico Papi

A quasi 30 anni dalla prima storica edizione, Scherzi a Parte ha sbancato l'Auditel di fine estate. La prima puntata della nuova edizione condotta da Enrico Papi ha sbigottito gli scettici della vigilia, strappando il 21,3% di share con 3.506.000 telespettatori. Battuta la concorrenza di Rai1 con il film Sul Tetto del Mondo, fermo ai 2.405.000 telespettatori e al 13.14 di share.

Nel 2018, con Paolo Bonolis alla conduzione, la prima puntata della quattordiscesima edizione di Scherzi a Parte partì con 3.784.000 telespettatori e il 20,31% di share. Nel 2015, ma era davvero un'altra era televisiva, debuttò con 6.478.000 telespettatori e il 26,97% di share. Cinque gli scherzi andati in onda ieri sera: ad Andrea Roncato, Orietta Berti, Manuela Arcuri, Antonella Elia e Gianfranco Vissani.

Bene anche Amadeus

Per Papi, di ritorno a Mediaset dopo anni passati altrove, numeri decisamente inattesi. Tanto da far tremare le stanze decisionali di Viale Mazzini, perché domenica prossima Scherzi a Parte dovrà scontrarsi con Da Grande, show evento firmato Alessandro Cattelan. Chi la spunterà? Nell'attesa ritorno vincente per Amadeus a I Soliti Ignoti, con 4.065.000 telespettatori e il 20,1% di share, mentre proprio non decolla Pressing in prime time, con appena 467.000 telespettatori e uno share al 3,3%. Numeri da allarme rosso per la domenica di Italia 1.

Auditel Prime Time 12 settembre 2021

Rai 1 - Sul tetto del mondo - 2.405.000 telespettatori, share 13,1%

Rai 2 - N.C.I.S Los Angeles - 1.119.000, 5,5%. N.C.I.S. New Orleans - 1.189.000 telespettatori, share 6,1%

Rai 3 - Martin Eden - 671.000 telespettatori, share 3,7%

Canale 5 - Scherzi a parte - 3.506.000 telespettatori, share 21,3%

Italia 1 - Pressing - 467.000 telespettatori, share 3,3%

Rete 4 - Come un uragano - 686.000, 3,8%

La7 - Atlantide – La sindrome afghana - 348.000 telespettatori, share 2,6%

Tv8 - MasterChef Italia - 504.000 telespettatori, share 3%

Nove - Corpi da reato - 328.000 telespettatori, share 1,9%