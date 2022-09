Scherzi a parte, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Oggi, 25 settembre, va in onda la seconda puntata stagionale con lo storico programma di Canale 5, condotto per il secondo anno di fila da Enrico Papi. Marcell Jacobs, Lory Del Santo, Ricky Tognazzi e tante altre vittime di lusso. Un’altra serata all’insegna del buonumore. Leggiamo le anticipazioni dello show.

Scherzi a parte: ospiti e anticipazioni del 25 settembre

Nuovo appuntamento con lo show di Canale 5 condotto da Enrico Papi e ideato, nel 1992, da Fatma Ruffini e Salvatore De Pasquale. Un appuntamento che offre ai telespettatori una visione leggera per affrontare con spensieratezza l’attesa dei risultati elettorali.

Ma scopriamo adesso l’elenco delle nuove e illustri vittime di “Scherzi a parte”:

- Marcell Jacobs, in uno scherzo che gioca sull’immobilità con l’uomo più veloce del mondo;

- Ricky Tognazzi, vittima di uno scherzo al quale ha collaborato anche sua moglie Simona Izzo;

- Lory Del Santo, che dovrà fronteggiare alcune visite casalinghe;

- Enzo Miccio, scambiato (nello scherzo) per un uomo rimasto in mutande;

- Jo Squillo, già vittima in passato del programma di Canale 5.

In più, dopo quello della scorsa settimana ai danni di Katia Ricciarelli, ci aspetta un nuovo scherzo in diretta: ancora sconosciuta la vittima, ma lo show promette una valanga di risate.

Dove vedere Scherzi a parte in tv e in streaming (domenica 25 settembre)

Scherzi a parte va in onda la domenica su Canale 5 a partire dalle 21.25 circa. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.