Scherzi a parte, tutti gli ospiti della puntata di stasera

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Scherzi a Parte. Oggi, domenica 10 ottobre, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata dell'esilarante programma condotto da Enrico Papi che si prende gioco di personaggi noti. Di seguito le anticipazioni sugli ospiti e gli scherzi che vedremo in onda.

Gli ospiti di oggi

Questa settimana gli ospiti in studio, protagonisti degli scherzi, sono: l'attrice Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, il cantante Red Canzian, la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini.

Lo scherzo in diretta

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio. E' mistero però sull'identità del vip coinvolto, la produzione infatti non ha ancora comunicato il nome del mal capitato, che sarà svelato all'inizio della puntata.

Chi sono gli autori degli scherzi

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo. La regia è affidata a Roberto Cenci.