Scherzi a parte, gli ospiti della puntata di stasera

Scherzi a parte torna con una nuova puntata sabato 17 ottobre in prima serata su Canale 5. Sesto appuntamento stagionale per lo show condotto da Enrico Papi che vede vittime di irresistibili scherzi personaggi noti che poi saranno ospiti in studio. Le anticipazioni della prima puntata sono state diffuse dalla produzione.

Gli ospiti di oggi

Gli ospiti di questa puntata sono il giornalista Michele Cucuzza, l’ex nuotatore Filippo Magnini, la showgirl Elisabetta Gregoraci, la cantante Elettra Lamborghini, la modella Romina Pierdomenico, la spadista Antonella Fiordelisi, la modella argentina Estefania Barnal e l'ex miss Italia Carolina Stramare. Inoltre andranno in onda gli scherzi a Martina Stella e Valeria Marini.

Lo scherzo in diretta stasera

Non mancherà nemmeno in questa puntata lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti seduti sulle poltroncine dello studio. Non si conosce l'identità del vip coinvolto nello scherzo, che sarà svelato solo durante la diretta.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo. La regia è affidata al veterano Roberto Cenci.