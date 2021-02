Elisabetta Gregoraci vittima delle Iene: il video dello scherzo (che la manda su tutte le furie)

Per ore alla showgirl è stato fatto credere che un hacker si sia introdotto nel suo profilo Instagram:“Io sono buona e cara ma non mi toccare che divento una iena. Mi sta venendo l’esaurimento nervoso”

(Nel video lo scherzo delle Iene a Elisabetta Gregoraci)

È andato in onda ieri, nella puntata delle Iene di martedì 23 febbraio, lo scherzo che il programma di Italia Uno ha ordito ai danni di Elisabetta Gregoraci, vittima di un finto hackeraggio del suo profilo Instagram di cui molto si era discusso qualche settimana fa, proprio a ridosso di una messinscena che aveva coinvolto i social e gli stessi follower della showgirl.

Le Iene: lo scherzo ad Elisabetta Gregoraci

Con la complicità della sorella Marzia e del social media manager, la Iena Nicolò De Devitiis ha fatto in modo che qualcuno postasse dall’account di Elisabetta Gregoraci alcune Stories contro gli ex compagni del GF Vip, da Francesco Oppini a Enock Barwuah, da Matilde Brandi a Giacomo Urtis passando per Sonia Lorenzini. In accordo con la redazione del programma, gli ex gieffini hanno contribuito ad alimentare la rabbia di Elisabetta proprio come il conduttore del reality Alfonso Signorini che l’ha raggiunta telefonicamente per avere spiegazioni sulle sue affermazioni discutibili.

“Non ci posso credere. Voglio sapere chi è questa testa di caxxo. Io sono buona e cara ma non mi toccare che divento una iena. Mi sta venendo l’esaurimento nervoso. Io non ce la posso fare. Non dorm0 più la notte”, la reazione furiosa della showgirl che solo dopo ore di angoscia si è sentita dire che era tutto uno scherzo, riuscito perfettamente.