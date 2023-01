Schindler’s List, stasera in tv: 5 curiosità sul film di Steven Spielberg

In onda oggi, 28 gennaio 2023, su Rete 4, "Schindler’s List" è diventato fin dalla sua uscita (1993) il più iconico film sulla Shoah. Trasmesso da Rete 4 il giorno successivo alla “Giornata della memoria”, la messa in onda dell’opera di Steven Spielberg ci permette di curiosare dentro un lungometraggio che ha fatto epoca.

Schindler’s List, stasera in tv: 5 curiosità sul film

- Tratto dal romanzo "La lista di Schindler" dell'australiano Thomas Keneally e basato sulla storia vera di Oskar Schindler, "Schindler's List" è uno dei capisaldi della filmografia di Steven Spielberg, ma per la regia erano stati presi in considerazione altri noti registi. Come ad esempio Martin Scorsese che, da non ebreo, non se la sentì di realizzarlo; Roman Polanski, polacco ed ebreo che anni dopo realizzerà sul tema dell’Olocausto il film “Il pianista”; Billy Wilder, uno dei grandi maestri della storia del cinema e anch’esso ebreo, che voleva fortemente dirigere il film, ma Spielberg riuscì a precederlo.

- Quando fu girato, "Schindler's List" fu il più costoso film in bianco e nero mai realizzato; al contempo, quando nel 1994 vinse l'Oscar per il miglior film, fu la prima pellicola in bianco e nero dai tempi de "L'appartamento" (premiato nel 1961) di Billy Wilder a vincere la statuetta più importante.

- Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

- "Schindler's List" ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato creò successivamente l'organizzazione no-profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

- Prima di optare per Liam Neeson, per il ruolo del protagonista erano precedentemente stati presi in esame altri attori. Innanzitutto Harrison Ford: già Indiana Jones per Steven Spielberg, l’attore rifiutò credendo che la sua presenza avrebbe potuto distrarre il pubblico dalla drammaticità degli eventi raccontati. Anche l’attore svizzero Bruno Ganz rifiutò la parte. A quel punto la produzione scartò altre grandi star, come Kevin Costner e Mel Gibson, e Liam Neeson la spuntò su Stellan Skarsgård.

Dove vedere “Schindler’s List” in tv e in streaming (28 gennaio 2023)

“Schindler’s List” va in onda oggi, sabato 28 gennaio, dalle 21:25 su Rete 4 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infintiy.