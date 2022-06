Scomparsa - Il caso Ragusa: stasera su Nove un documentario sull’omicidio della donna

Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 4 giugno, va in onda alle 21.25 “Scomparsa: il caso Ragusa”: nella provincia di Pisa, il 13 gennaio 2012, la 44enne Roberta Ragusa scompare. Dopo oltre sette anni, nel 2019, la Cassazione conferma la colpevolezza del marito, Antonio Logli. Lo speciale del canale Nove ricostruisce l’intera vicenda.

Scomparsa - Il caso Ragusa

Il canale Nove propone questa sera uno speciale dedicato alla scomparsa di Roberta Ragusa. Si tratta di uno dei casi di cronaca più mediaticamente discussi dell’ultimo ventennio italiano. Per prepararci alla visione di questo documentario, ripercorriamo in breve ciò che accadde la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012 a San Giuliano Terme (Pisa). Antonio Logli chiamò i carabinieri, avvertendoli della scomparsa di sua moglie, Roberta Ragusa. Anche se l’uomo negò problemi familiari, gettò il cellulare è cancellò le email della sua amante, Sara Calzolaio, con la quale aveva una relazione da otto anni. Roberta aveva scoperto la tresca. Le ricerche furono da subito incessanti ma, mesi dopo, nessuna traccia della donna fu rinvenuta. Logli venne iscritto nel registro degli indagati. Il 3 dicembre 2014 la Procura di Pisa chiese il rinvio a giudizio di Logli per omicidio volontario e distruzione del cadavere; un anno dopo la stessa Cassazione annullò il proscioglimento dell’uomo è rinviò per un ulteriore giudizio al tribunale di Pisa. Il 21 dicembre 2016 il Gup Elsa

Iadaresta condannò con rito abbreviato Antonio Logli, con 20 anni di carcere. La sentenza fu confermata in secondo grado. Roberta fu presumibilmente uccisa quando scoprì il tradimento del marito. I due avevano inoltre problemi di natura economica. Anche successivamente questo caso fece parlare a lungo: le deposizioni dei testimoni risultano ancora oggi contraddittorie. Nel 2018 la Corte di Cassazione confermò la colpevolezza di Antonio Logli.

Dove vedere Scomparsa - Il caso Ragusa stasera in tv

Il documentario Scomparsa - Il caso Ragusa va in onda questa sera su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.