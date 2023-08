Scugnizzi per sempre: la docuserie che racconta lo scudetto della Juvecaserta

Trasmessa da Rai 2 a partire da oggi, 21 agosto 2023, dalle 22.00, "Scugnizzi per sempre" è una docuserie che narra la favolosa storia della Juvecaserta, vincitrice nel 1991 di una impresa sportiva. Un progetto che utilizza interviste, immagini d'archivio e sequenze appositamente ricostruite per un racconto avvincente ed emozionante, al di là dello sport.

Scugnizzi per sempre: anticipazioni della docuserie

"Scugnizzi per sempre" è una docuserie in sei episodi - trasmessi nel corso di tre serate - dedicata ad una grande impresa sportiva di casa nostra: nella stagione 1990-1991 la Juvecaserta fu la prima squadra del Sud Italia a vincere lo scudetto nel basket, battendo - alla quinta e decisiva partita finale dei playoff - la favoritissima Milano. Ciascun episodio ha la durata di circa 45 minuti e il materiale è stato selezionato partendo da cinquemila minuti di interviste registrate, un mese di riprese e due anni tra scrittura e post-produzione. Un racconto di grande sport, ma anche del un riscatto di una piccola società del Sud contro i poteri forti del Nord. La Juvecaserta (quell'anno Phonola Caserta) era guidata da due grandi giocatori come Nando Gentile ed Enzo Esposito, ma il racconto parte dall'addio alla squadra del brasiliano Oscar Schmidt, illustra la costruzione del Palamaggiò, non dimentica i momenti difficili e le sconfitte e dà voce ai protagonisti e ad alcuni esperti del settore (vediamo, tra gli altri, Dan Peterson, Antonello Riva, Dino Meneghin e Roberto Brunamonti), ricostruendo alcuni avvenimenti attraverso sequenze di fiction. La messa in onda della serie è stata non a caso programmata nella settimana che vede l'inizio del campionato mondiale maschile di pallacanestro, che si svolgerà in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre 2023.

Quando va in onda Scugnizzi per sempre:

Prima puntata – Episodi "Palla a due" e "La reggia del basket" – in onda il 21 agosto dalle 22.00

Seconda puntata – Episodi "Gli eterni bonsai" e "Il profumo della vittoria" – in onda il 24 agosto dalle 22.00

Terza puntata – Episodi "La grande scommessa" e "L'ultimo canestro" – in onda il 25 agosto alle 22.00

Dove vedere Scugnizzi per sempre in tv e in streaming

Scugnizzi per sempre va in onda su Rai 2 in tre seconde serate a partire da lunedì 21 agosto 2023.Gli episodi della serie saranno visibili anche in diretta streaming su RaiPlay. La piattaforma offre inoltre la possibilità di recuperare on demand tutti gli episodi.