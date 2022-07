La scuola più bella del mondo, stasera su Rete 4 il film con Christian De Sica: trama e cast

In onda oggi, 17 luglio, alle 21.25 su Rete 4, La scuola più bella del mondo è una commedia diretta da Luca Miniero e interpretata da un ricco cast capeggiato da Christian De Sica. Uscita dopo Benvenuti al Sud, si tratta di un’altra variazione sulle incomprensioni tra Nord e Sud Italia. Scopriamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

La scuola più bella del mondo: cast e trama

La scuola più bella del mondo è un film del 2014 diretto da Luca Miniero. Già autore del dittico Benvenuti al Sud / Benvenuti al Nord, il regista torna alla disputa in chiave comica tra Nord e Sud. Il tutto è ambientato in Toscana e, partendo dalla commedia degli equivoci, la pellicola giunge ad un fiero ottimismo. A spiccare è comunque un cast molto ricco, a cominciare da Christian De Sica, preside della scuola. Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro sono i due professori dell’istituto campano, Miriam Leone la bella professoressa Margherita, Lello Arena il preside Arturo Moscariello La storia è ambientata a San Quirico d’Orcia (comune della provincia di Siena). Qui c’è la scuola media “Giovanni Pascoli”. Il suo preside, Filippo Brogi, ha tutte le intenzioni di vincere nuovamente il titolo di “miglior istituto d’Italia”. Per ottenere i favori dei giurati, il invita allora una classe di Accra (Ghana). Il correttore automatico del computer gli fa però un brutto scherzo e, invece che dal continente africano, la classe che approda al cospetto di Brogi proviene da Acerra (provincia di Napoli) e nello specifico da una scuola che versa in cattive condizioni. Accompagnati dai professori Gerardo e Wanda, gli ospiti dovranno combattere contro i pregiudizi generalmente riservati ai meridionali.

Dove vedere La scuola più bella del mondo stasera in tv (domenica 17 luglio 2022)

La scuola più bella del mondo va in onda questa sera, 17 luglio, su Rete 4 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.