Scusate se esisto, anticipazioni del film in onda il 15 giugno su Rai 1

Scusate se esisto va in onda oggi, mercoledì 15 giugno, alle 21.25 su Rai 1. Distribuito in sala nel 2015, il film coniuga la risata, frutto della classica commedia degli equivoci, a temi di grande attualità: dal mondo del lavoro alla condizione femminile nella società contemporanea. Il tutto valorizzato dall’interpretazione di una scatenata Paola Cortellesi. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola.

Scusate se esisto: le anticipazioni del film

Scusate se esisto è una commedia del 2015 che, attraverso equivoci e toni leggeri, vuole riflettere su problemi attuali (dalla condizione femminile al mondo del lavoro fino alla paternità omosessuale). Il film è diretto da Maurizio Milani, regista del successivo “Come un gatto in tangenziale”, e interpretato da sua moglie Paola Cortellesi (il cui nome figura anche nel team di sceneggiatori), Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini e Stefania Rocca. La storia è la seguente. Serena Bruno è laureata in architettura. Di ritorno dall’estero si imbatte nel mercato del lavoro italiano: vive in prima persona le difficoltà di trovare un impiego stabile, soprattutto per una donna. Serena ha ideato un progetto per riqualificare una zona degradata e deve sottoporlo al dottor Ripamonti. Per alcune circostanze si presenta per il banco di prova come segretaria del fantomatico architetto Bruno Serena, aiutata dal suo padrone di casa (e amico), il ristoratore Francesco. In cambio promette a quest’ultimo di aiutarlo a fare coming out con il figlio, avuto da un infelice matrimonio. Per Serena sarà complicato reggere l’intero piano.

Dove vedere Scusate se esisto (mercoledì 15 giugno)

Scusate se esisto viene trasmesso da Rai 1 mercoledì 15 giugno a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.