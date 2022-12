Se mi lasci ti sposo: stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: anticipazioni

In onda oggi 15 dicembre su Rai 1, “Se mi lasci ti sposo” è il secondo film del nuovo ciclo di “Purché finisca bene”. La vicenda segue l’infelice vita della coppia formata da Giulia e Marco. I problemi economici impediscono loro anche la rottura della relazione. Ma un giorno arriva la geniale idea: fingere un matrimonio per ricevere preziosi regali dai parenti. Il progetto presenterà inaspettate sorprese.

Se mi lasci ti sposo, trama e cast

Giulia e Marco formano una poco felice coppia di trentenni. La loro non è però una crisi passeggera, ma una storia che da tempo si trascina stanca attraverso giornate noiose e assenza di stimoli. Quella di rompere la relazione è un’ipotesi che hanno preso in considerazione, ma purtroppo esosa, tra spese condivise e bollette che verrebbero a costare il doppio. Un giorno la donna ha un’idea: invece di lasciarsi potrebbero sposarsi e usufruire dei preziosi regali che verrebbero donati dai generosi parenti. Dato che anche la cerimonia nuziale avrebbe i suoi costi, Marco rilancia con la sua idea: sposarsi in modo fasullo, in una chiesa sconsacrata, con preti e musicisti finti e così via. L’organizzazione di questo falso evento presenterà delle sorprese che i due non potranno ignorare.

“Se mi lasci ti sposo” è il secondo film stagionale della serie “Purchè finisca bene”. A partire dal 2014 Rai 1 trasmette periodicamente cicli di film tv autoconclusivi e appartenenti al genere di commedia all’italiana. Vicende che raccontano il nostro presente con toni lievi e, come dice il titolo, rigorosamente con un lieto fine.

Il film trasmesso oggi, 15 dicembre, da Rai 1 è diretto da Matteo Oleotto e ha come protagonisti Sara Lazzaro, già vista in “Doc” e “Volevo fare la rockstar” e Alessio Vassallo, di recente su Rai 1 con “Sopravvissuti”. Il cast è completato da alcuni volti noti del cinema e della televisione: Marina Massironi, Paolo Calabresi, Bebo Storti, Paolo Bernardini.

Dove vedere “Se mi lasci ti sposo” in tv e in streaming (15 dicembre 2022)

“Se mi lasci ti sposo” va in onda in prima visione tv su Rai il 15 dicembre a partire dalle 21.25. Il film tv è inoltre visibile in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.