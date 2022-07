Se mi vuoi bene, stasera il film con Claudio Bisio: trama e cast

In onda stasera, 21 luglio, su Canale 5 “Se mi vuoi bene” è film diretto da Fausto Brizzi e interpretato da Claudio Bisio. L’attore interpreta un uomo depresso che per uscire dal torpore della sua vita decide di compiere delle buone azioni per i suoi cari: gli esiti saranno però disastrosi. Leggiamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

Se mi vuoi bene: cast e trama

“Se mi vuoi bene” è film del 2019 diretto da Fausto Brizzi. L’intento dell’autore è quello di leggere in chiave comica e sentimentale un tema decisamente drammatico come quello della depressione. La pellicola si ispira ad un libro omonimo dello stesso regista-sceneggiatore e si avvale di un nutrito cast capeggiato da Claudio Bisio nei panni dell’avvocato Diego Anastasi . Nel ruolo di Massimiliano, proprietario di uno strano negozio, troviamo Sergio Rubini; Flavio Insinna è un attore fallito di nome Edoardo. Nel cast troviamo inoltre Gianmarco Tognazzi (Alessandro Anastasi), Lucia Ocone (Loredana), Lorena Cacciatore (Laura Anastasi), Memo Remigi (Paolo , padre di Diego), Valeria Fabrizi (madre di Diego), Elena Santarelli (Daniela), Maria Amelia Monti (Giulia), Susy Laude (Simona), Dino Abbrescia (Luca) Cochi Ponzoni (Bertoni, campione di tennis). Il cantautore Luca Carboni fa un'apparizione nel ruolo di sé stesso. Diego Anastasi è un avvocato di Torino. La sua depressione gli fa tentare il suicidio, che fallisce però in modo grottesco; ma i suoi cari non sembrano dargli troppo peso. Poco dopo l’uomo conosce Massimiliano, gestore di un anomalo negozio che non vende niente e che le persone utilizzano soltanto per chiacchierare. Confrontandosi con il suo nuovo amico e con l’attore fallito Edoardo, Diego capisce che per riprendere in mano la sua vita e scacciare via i brutti pensieri deve fare delle buone azioni per i suoi affetti. Il piano prevede delle buone azioni per il padre, la madre, il fratello, la figlia, gli amici e la sua ex moglie. Gli esiti saranno però catastrofici.

Dove vedere: Se mi vuoi bene stasera in tv (giovedì 21 luglio 2022)

“Se mi vuoi bene” va in onda stasera, 21 luglio, su Canale 5 alle 21.20 e in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.