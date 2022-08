“Se scappi, ti sposo”, 5 curiosità sul film con Julia Roberts e Richard Gere stasera in tv

Oggi, 13 agosto, va in onda in prima serata su TV8 “Se scappi, ti sposo”. Diretto da Garry Marshall, il film vede riunirsi la coppia di “Pretty Woman” formata da Julia Roberts e Richard Gere. Per l’occasione andiamo alla scoperta di curiosità inerenti a questa pellicola, grande successo di pubblico della stagione cinematografica 1999-2000.

“Se scappi, ti sposo”: 5 curiosità

- Il film è stato in fase di sviluppo per oltre un decennio. Nel corso di questo arco temporale il copione è stato letto e/o proposto a molti attori. Tra le donne troviamo Sandra Bullock, Demi Moore, Lorraine Bracco, Anjelica Huston, Mary Steenburgen e Téa Leoni. Tra gli uomini sono stati invece presi in considerazione Christopher Walken, Harrison Ford, Mel Gibson e Michael Douglas.

- “Se scappi, ti sposo” riunisce la coppia formata da Julia Robert e Richard Gere a 9 anni dal trionfo di “Pretty Woman”. Ma non è tutto, perché anche il regista, Garry Marshall, è lo stesso. Inizialmente i divi pensarono di riunirsi per un vero e proprio sequel del film del 1990, ma cambiarono successivamente idea.

- Anche senza eguagliare i record della protagonista del film Maggie, nel 1991 la diva Julia Roberts era in procinto di sposare l’attore Kiefer Sutherland, ma il matrimonio fu annullato non molti giorni prima della cerimonia, già fissata.

- "Se scappi, ti sposo" è costato 70 milioni di dollari. L'obiettivo della produzione era quello di realizzare almeno 100 milioni di dollari. Qualcuno pensava che fosse un azzardo riproporre la coppia di "Pretty Woman", ma il film incassò la bellezza di 310 milioni di dollari. Pienamente promosso anche dal botteghino italiano dove si classificò primo nella stagione 1999-2000 con oltre 40 miliardi di lire.

- La colonna originale del film è firmata dal compositore James Newton Howars. Al suo interno la pellicola ha però molti pezzi di artisti noti, una piccola compilation che comprende: "I Still Haven't Found What I'm Looking For" degli U2; "Blue Eyes Blue" di Eric Clapton; "Where Were You (On Our Wedding Day)?" di Billy Joel; "It Never Entered My Mind" di Miles Davis; "And That's What Hurts" di Daryl Hall & John Oats; "Ripple" dei Greatful Dead; "You Sang To Me" di Marc Anthony"; "Ready To Run" e "You Can't Hurry Love" delle Dixie Chicks.

Dove vedere “Se scappi, ti sposo” stasera in tv (sabato 13 agosto 2022)

“Se scappi, ti sposo” va in onda oggi, 13 agosto, su TV8 alle 21.30 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.