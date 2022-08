"Se son rose", stasera in tv il film di Leonardo Pieraccioni: trama e cast

In onda oggi, 27 agosto, in prima serata su Canale 5, Se son rose è il tredicesimo film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Single 50enne, il personaggio da lui interpretato dovrà fare i conti con l’idea della figlia: richiamare a sé tutte le ex della sua vita. Riuscirà Leonardo, finalmente, a maturare? Scopriamo la trama e il ricco cast di questo film.

Se son rose: trama e cast

Nel suo lavoro Leonardo Giustini riesce ad avere idee brillanti di innovazioni per il web, ma nella vita sentimentale è un disastroso cinquantenne: superficiale e incapace di mantenere una stabile relazione. La sua figlia adolescente, Yolanda, ne ha abbastanza e decide di utilizzare il cellulare del padre per mandare sms a tutte le ex dell'uomo. La ragazza è convinta che fra loro possa celarsi l'amore della vita di suo padre.

Con questo film Leonardo Pieraccioni sembra voler imbastire un discorso che parte dal suo essere giudicato l’ “eterno Peter Pan dello spettacolo italiano”: cuce dunque su sé stesso il personaggio protagonista di “Se son rose” e, affiancato dalla figlia (interpretata da Mariasole Pollio), fa sfilare diverse attrici del panorama cinematografico e televisivo italiano: Claudia Pandolfi, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Gabriella Pession, Antonia Truppo. L’intento dell’attore e regista toscano è quello di fare un bilancio della propria vita e, al contempo, superare lo scoglio dei 50 anni proiettandosi verso una sospirata maturità, sia d’artista che di uomo.

Dove vedere Se son rose in tv e in streaming (27 agosto 2022)

Se son rose va in onda oggi, sabato 27 agosto, alle 21:20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infintiy.