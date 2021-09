Seat Music Awards, la scaletta dell'ultima puntata: i cantanti sul palco

Ultima puntata dei Seat Music Awards, in onda questa sera, venerdì 10 settembre, in prima serata su Rai Uno. A partire dalle 20.35 in diretta dall'Arena di Verona Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono il gran finale dell'evento musicale dell'estate. Diffuse le anticipazioni sui cantanti che si succederanno nella scaletta della seconda ed ultima serata, che vedrà premiati gli artisti dell'anno.

Seat Music Awards 2021, la scaletta dei cantanti dell'ultima puntata

Ad esibirsi sul palcoscenico i cantanti Annalisa, Dj Matrix feat Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddym Fred De Palma, Diodato, Emma, Emis Killa e jake la Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Gue Pequeno, Il tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negaramaro, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rocci, Mara Sattei, Shabo, Shade, Takagi e Ketra e Giusy Ferreri, Tancredi.

Gli ospiti

Ospiti nel corso della serata anche la ballerina Eleonora Abbagnato e gli YouTuber Autogol.