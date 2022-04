"Seconda Repubblica - Il meglio di Recital": stasera in tv si ride con Corrado Guzzanti

Seconda Repubblica - Il meglio di Recital è un “Best Of” tratto da uno spettacolo teatrale di grande successo: uno show divertente ma capace di aprire la mente grazie alla satira di Corrado Guzzanti, uno dei più significativi comici italiani dei nostri tempi. L’appuntamento è oggi in prima tv sul canale NOVE alle 21:35.

Seconda Repubblica - Il meglio di Recital: le anticipazioni dello show

Recital è uno One Man Show di Corrado Guzzanti che ha girato i teatri tra il 2009 e il 2010. A partire dagli anni ’90 il comico è stato protagonista in programmi televisivi di culto come Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show e L’ottavo nano, proponendo maschere e imitazioni poi diventate iconiche nell’immaginario collettivo. In Recital rivedremo quindi, tra gli altri, il santone Quelo, la presentatrice Vulvia, il televenditore di quadri Armà e Padre Pizzarro; ma anche alcune delle sue imitazioni politiche più riuscite, come Fausto Bertinotti, Antonio Di Pietro e Giorgio Tremonti. A fargli da spalla ci saranno sua sorella Caterina e Marco Marzocca.

Quella di Guzzanti, recentemente visto all’opera nella seconda edizione di LOL - Chi ride è fuori, è una comicità dall'impianto fortemente satirico, caustica ma sempre capace di riflettere sulle assurdità dei tempi che viviamo. Tutte caratteristiche che emergeranno anche in questo show: Seconda Repubblica - Il meglio di Recital sarà insomma la serata giusta per rivivere il meglio di Guzzanti e per rivedere in un sol colpo alcune delle sue più esilaranti performance.

Dove vederlo in tv e in streaming (domenica 10 aprile)

Seconda Repubblica - Il meglio di Recital va in onda oggi, domenica 10 aprile, a partire dalle 21:35 su NOVE. Il programma è disponibile anche in streaming sul sito ufficiale del canale.