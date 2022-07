Seconda vita, stasera su Real Time: format e anticipazioni

In onda nel corso del mese di luglio su Real Time, l’edizione estiva di “Seconda vita” conferma gli ingredienti delle precedenti annate: storie di vite meritevoli di essere raccontate. Ad accomunare gli ospiti, più o meno famosi, sono le occasioni che hanno avuto per ripartire, dopo aver affrontato alcuni ostacoli. Leggiamo qualcosa in più su questo programma.

Seconda vita: format e anticipazioni

Seconda vita è un talk show targato Discovery+ e trasmesso inoltre, in chiaro, su Real Time. Giunto alla sue terza edizione, per questa stagione estiva si compone di tre puntate, in onda il sabato in prima serata. Condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia, il programma ha ospitato Gianluca Grignani, Georgette Polizzi e Rosalinda Cannavò sono gli ospiti della prima puntata; nella seconda Sonia Bruganelli, Aurora Celli ed Enrico Mecozzi; nella terza e ultima puntata stagionale in onda stasera, 30 luglio, Ivanhoe e Jasper e Matteo Cambi. La parola d'ordine di questo show è "ricominciare": gli ospiti sono infatti personaggi famosi che si sono ritrovati - per i motivi più svariati - ad avere una prima e una seconda vita. Alcuni hanno brillantemente superato gli ostacoli imposti dal destino, altri ci hanno provato ma hanno superato i problemi soltanto parzialmente, altri ancora non ci sono riusciti, almeno per il momento. La prerogativa delle interviste è quella di cavare dagli ospiti la verità e, di conseguenza, di far emergere le emozioni che, nella maggior parte dei casi, fino a quel momento erano stati chiuse nel loro cuore.

Dove vederlo in tv e in streaming (sabato 30 luglio 2022)

L’ultima puntata di Seconda vita va in onda sabato 30 luglio alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate restano disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.