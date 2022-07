Sei donne: quando inizia, trama, puntate, cast e anticipazioni

“Sei donne” è una nuova serie di Rai 1 dichiaratamente “al femminile” diretta da Vincenzo Marra, già prolifico regista per il grande schermo. In un cast che vede in scena anche Isabella Ferrari, Denise Tantucci e Ivana Lotito, la protagonista Maya Sansa è una PM che deve indagare sulla scomparsa di una ragazza. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa serie.

Quando inizia Sei donne

La messa in onda di questa nuova e ambiziosa serie Rai è prevista per l’inizio del 2023.

Puntate

Assoluta novità dei palinsesti stagionali di Rai 1, Sei donne è una serie formata da 3 puntate.

Trama e anticipazioni

Leila scompare insieme al suo patrigno Gregorio. Ad occuparsi dal caso è la PM Anna Conti. Al di là del suo volere questo caso assorbe totalmente la donna: il percorso porterà Anna a incontrare molti volti femminili, presenze più o meno importanti della vita della giovane Leila. Conosceremo dunque Michela, zia della giovane scomparsa, un cardiochirurgo oggetto di mobbing; Alessia, l’allenatrice di atletica, in passato vittima di un abuso in famiglia; Viola, la vicina di casa che ha avuto una relazione extraconiugale; Aysha, giovanissima pakistana compagna di classe di Leila; Giulia, la madre di Leila. Non solo Anna si addentrerà nella mente e nei tormenti delle donne, ma le altrui vicende obbligheranno il Pubblico Ministero a guardare in profondità la sua stessa vita.

Cast, regia, produzione

Il cast di Sei donne è così composto: Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico. La regia è di Vincenzo Marra; la sceneggiatura di Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Sei donne è una coproduzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.

Dove vedere Sei donne

Sei donne andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della serie saranno poi visibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.