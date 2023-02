Sei donne - Il mistero di Leila, le anticipazioni della prima puntata

Al via oggi, martedì 28 febbraio 2023 dalle 21.25 su Rai 1, la nuova miniserie di Rai 1 “Sei donne - Il mistero di Leila”. La storia segue la PM di Taranto Anna Conti: la donna vive un momento personale critico e inizia ad indagare sulla sparizione della giovane Leila. L’indagine ci fa conoscere le vite di altre cinque donne, tutte legate alla ragazza scomparsa.

Sei donne - Il mistero di Leila, anticipazioni del 28 febbraio 2023

Al centro della serie c'è il personaggio di Anna Conti (Maya Sansa). La donna vive un periodo di vita complicato e tormentato: PM di Taranto, ha recentemente visto naufragare il suo matrimonio con Roberto. Il fallimento l'ha condotta in un tunnel fatto di depressione e alcol. Ma non c'è tempo da perdere e un nuovo caso bussa alla porta. Anna Conti si occupa della scomparsa della giovane Leila; insieme a lei è inoltre svanito nel nulla anche Gregorio, patrigno della giovane.

Tutti coloro che conoscono Leila iniziano ad essere interrogati ed emergono, pian piano, alcune figure femminili che fanno parte della sua vita. Come ad esempio la vicina di casa Viola, che mette insieme informazioni inerenti alla famiglia della giovane scomparsa. Troviamo poi Aysha, storica amica del cuore di Leila. Altri volti e altre testimonianze vengono mostrate pian piano. Ad aiutare Anna Conti ci sono Emanuele, ispettore che affianca la PM e il procuratore Marcello Trifoni.

"Sei donne - Il mistero di Leila" è una serie formata da tre puntate. sceneggiata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, è diretta da Vincenzo Marra, già autore di molti film per il cinema. Gli attori della miniserie (e i rispettivi ruoli) sono: Maya Sansa (Anna Conti); Isabella Ferrari (Viola); Maurizio Lastrico (Gregorio); Silvia Pacente (Leila); Alessio Vassallo (Emanuele); Ivana Lotito (Michela); Piergiorgio Bellocchio (Roberto); Denise Tantucci (Alessia); Cristina Parku (Aysha); Giulia Fiume (Giulia); Gianfelice Imparato (Marcello Trifoni); Fausto Maria Sciarappa (Lorenzo).

Dove vederlo in tv e in streaming (28 febbraio 2023)

La prima puntata di "Sei donne - Il mistero di Leila" va in onda martedì 28 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.