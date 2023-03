Sei donne - Il mistero di Leila, le anticipazioni della seconda puntata

Va in onda oggi, martedì 7 marzo 2023 dalle 21.25 su Rai 1, la seconda puntata (di tre) della miniserie “Sei donne - Il mistero di Leila”. Una sparizione, le indagini condotte dalla tormentata PM Anna Conti e le vicende di altri personaggi, prevalentemente donne. L’indagine ci fa conoscere le vite di altre cinque donne, tutte legate alla ragazza scomparsa. Nel cast troviamo, tra gli altri, Maya Sansa, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Silvia Pacente, Alessio Vassallo, Ivana Lotito. Piergiorgio Bellocchio, Denise Tantucci.

Sei donne - Il mistero di Leila, anticipazioni del 7 marzo

Nel primo episodio della serata (e terzo in totale) in procura continuano gli interrogatori inerenti alla misteriosa scomparsa di Leila. A dover rispondere alle domande ci sono l'insegnante di atletica della ragazza, Alessia, e il suo fidanzato, Enrico. I risultati però non fanno altro che rendere più incerta la ricostruzione perché le risposte sembrano distanti dai filmati trovati da Emanuele e Anna. Quest'ultima decide dunque di utilizzare una strategia per interrogare Enrico una seconda volta. Mentre il ragazzo è in procura, si presenta Michela, che ha da poco ricevuto un messaggio vocale dalla nipote, che la rassicura dicendole di stare bene.

Nel secondo episodio della puntata di questa sera giunge una lettera anonima in procura. Il contenuto riguarda una relazione che ci sarebbe tra Gregorio e Viola, la vicina di casa. Quest'ultima ha inoltre lasciato tante impronte nell'appartamento di Leila. Anna ed Emanuele si recano così direttamente a casa di Viola per fare un po' di chiarezza. La vicina di Leila ammette la relazione con Gregorio, ma dichiara che la storia può dirsi terminata per volontà dell'uomo. In conclusione Viola confessa che vorrebbe salvare il proprio matrimonio. Ma la donna potrà fornire utili indizi sulla vicenda di Leila?

Dove vederlo in tv e in streaming (7 marzo 2023)

La seconda puntata di "Sei donne - Il mistero di Leila" va in onda martedì 7 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della miniserie sono visibili - in live streaming e on demand - anche sulla piattaforma RaiPlay.