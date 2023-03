Sei donne - Il mistero di Leila, le anticipazioni della terza e ultima puntata

Rai 1 trasmette oggi, martedì 14 marzo 2023 a partire dalle 21.25 su Rai 1, la terza e ultima puntata della miniserie “Sei donne - Il mistero di Leila”. La tormentata protagonista Anna Conti, continua ad indagare sulla scomparsa della giovane Leila, interrogando l'amica del cuore della ragazza e, poco dopo, la sua professoressa. Nel corso dell'estate è accaduto qualcosa che ha segnato l'umore della giovane scomparsa. La regia di questo lavoro è firmata da Vincenzo Marra, mentre nel cast troviamo Maya Sansa, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Silvia Pacente, Alessio Vassallo, Ivana Lotito. Piergiorgio Bellocchio e Denise Tantucci.

Sei donne - Il mistero di Leila, anticipazioni del 14 marzo

Il primo episodio della serata (e quinto in generale) vede la Pm Anna Conti intenta a visionare i tanti video del centro sportivo. Qui Leila era solita tenere i suoi allenamenti di atletica leggera. Nello studiare le immagini, la Conti comprende che i comportamenti della ragazza scomparsa sono molto mutati dopo l'ultima estate trascorsa. Anna decide allora di interrogare Aysha, la migliore amica di Leila, che condivideva con lei sia gli studi che la disciplina sportiva. Inizialmente, però, Aysha non muta la sua iniziale testimonianza e continua a ripetere di non avere nulla da aggiungere. Poco dopo si viene però a conoscenza del primo incontro che Aysha e Leila ebbero subito dopo l'estate: in quella circostanza Leila ebbe un comportamento molto strano.

Il secondo episodio serale - e sesto della miniserie - chiude il racconto. Nonostante alcuni elementi emersi, la verità sulla scomparsa di Leila è ancora avvolta nel mistero. Anna Conti potrebbe ricevere un prezioso aiuto da parte della professoressa di Leila: la donna sembra avere tra le mani una ipotesi plausibile su ciò che è accaduto alla giovane nel corso dell'estate da poco trascorsa. A quanto pare Leila ha vissuto la sua prima vera storia d'amore: il flirt però non è andato a buon fine e ha impresso in lei una perenne tristezza.Quando Anna ed Emanuele si recano alla villa al mare, luogo dove Leila e la sua famiglia hanno trascorso varie estati, la verità prende forma. Per i telespettatori i colpi di scena sono garantiti.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 marzo 2023)

La terza e ultima puntata di "Sei donne - Il mistero di Leila" va in onda martedì 14 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della miniserie sono disponibili per la visione sia in live streaming che on demand, sulla piattaforma RaiPlay.