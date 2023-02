Maya Sansa è la protagonista di una storia prevalentemente al femminile scritta e messa in scena da un cast spesso impegnato con prodotti per il grande schermo. Dramma, thriller e dei misteri tutti da scoprire. Trasmesso da Rai 1 a partire da martedì 28 febbraio 2023, leggiamo ulteriori notizie su questo interessante e atteso prodotto.

Quante puntate sono e quando finisce "Sei donne - Il mistero di Leila"

“Sei donne - Il mistero di Leila” è una nuova miniserie Rai firmata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra, apprezzato regista cinematografico alle prese, stavolta, con un prodotto televisivo. Ambientata a Taranto, la storia ha come protagonista un pubblico ministero di nome Anna Conti. La donna indaga sulla scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio. Addentrandosi nella sua vita passata, le ricerche incrociano le vite di altre cinque donne, tutte legate a Leila: Alessia, Aysha, Giulia, Michela e Viola.

Questo lavoro vede all'opera un ricco cast, nel quale troviamo i nomi di Maya Sansa, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Silvia Pacente, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Piergiorgio Bellocchio, Denise Tantucci, Cristina Parku, Giulia Fiume, Gianfelice Imparato e Fausto Maria Sciarappa.

Da quante puntate è composta la miniserie, e quando finisce? Le puntate di “Sei donne - Il mistero di Leila” sono in totale tre, trasmesse in altrettanti martedì in prima serata su Rai 1. Ogni puntata è formata da due epidodi, per un totale di sei. Abbiamo, in tal modo, un calendario così composto:

- Prima puntata (primo e secondo episodio): martedì 28 febbraio 2023

-Seconda puntata (terzo e quarto episodio): martedì 7 marzo 2023

-Terza puntata (quinto e sesto episodio) : martedì 14 marzo 2023

La serie è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.