Sei mai stata sulla luna?, il film con Raoul Bova stasera in tv: trama e cast

Il sabato sera di Rai 1 propone, a partire dalle 21.25, il film italiano "Sei mai stata sulla luna?". Una commedia che segue la vita di una giovane donna in carriera italo-spagnola che, da Milano, si reca in Puglia per ereditare la tenuta familiare. Qui conoscerà un'umanità colorata e calorosa, ma anche un affascinante fattore.

"Sei mai stata sulla luna?": trama e cast del film

Guia è una giornalista italo-spagnola, specializzata nel settore moda. Il suo lavoro la porta a spostarsi da un posto all'altro, da Milano e Parigi, in compagnia dell'assistente Carola. Il compagno di Guia è Marco, un consulente finanziario calcolatore e fedifrago. Guia si scopre erede della masseria di famiglia, in un piccolo paese della Puglia, dove aveva trascorso alcune estati dell'infanzia. Nell'abitazione trova Pino, un cugino ritardato, e, nella dependance, il fattore Renzo con suo figlio Toni. L'intenzione iniziale di Guia è quella di vendere celermente la proprietà e tornare a Milano; pian piano, però, la giovane donna impara ad amare la vita di campagna, molto distante dai ritmi frenetici della grande città. Ma soprattutto comincia a trascorrere sempre più tempo con Renzo, un po' scorbutico quanto affascinante, e ci finisce a letto. Al quadro generale si aggiungono altri personaggi: lo stalliere Renzo; il barista Felice, innamorato di Mara; il fratello di quest'ultima, Delfo; il macellaio Rosario; il notaio De Santis; il parroco don Carlo. Quale sarà il futuro di Guia?

"Sei mai stata sulla luna?" è un film di genere commedia, uscito nelle sale italiane il 22 gennaio 2015, e ispirato a una serie televisiva francese dal titolo "L'amour vache". La regia del lungometraggio è di Paolo Genovese, regista noto ai più per aver diretto "Perfetti sconosciuti" e autore di film come "Immaturi" (e relativo sequel), "Una famiglia perfetta", "Tutta colpa di Freus", "The Place" e il recente "Il primo giorno della mia vita". Da segnalare che il grande cantautore Francesco De Gregori ha composto per il film un brano omonimo, che ascoltiamo sui titoli di coda.

Il cast del film

"Sei mai stata sulla luna?" ha la struttura della commedia corale, dove i protagonisti interagiscono ripetutamente con molti altri personaggi. Di seguito i nomi del ricco cast (e i rispettivi personaggi):

Liz Solari: Guia

Raoul Bova: Renzo

Giulia Michelini: Carola

Pietro Sermonti: Marco

Neri Marcorè: Pino

Dino Abbrescia: Dino

Nino Frassica: Oderzo

Sergio Rubini: Delfo

Sabrina Impacciatore: Mara

Rolando Ravello: don Paolo

Emilio Solfrizzi: Felice

Paolo Sassanelli: Rosario

Maurizio Mattioli: il cardinale

Mia Benedetta: Benedetta

Dove vedere “Sei mai stata sulla luna?” in tv e in streaming (10 giugno 2023)

Il film "Sei mai stata sulla luna?" va in onda su Rai 1 oggi, sabato 10 giugno 2023, a partire dalle 21.25. Il lungometraggio è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.