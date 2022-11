Sei pezzi facili, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

A partire da oggi, 19 novembre, Rai 3 propone per cinque sabati “Sei pezzi facili”. Cinque spettacoli teatrali del compianto Mattia Torre, con la regia televisiva di Paolo Sorrentino e la partecipazioni di attori e amici del geniale autore. Il primo appuntamento è con il monologo “Migliore”, interpretato da Valerio Mastandrea.

Sei pezzi facili: le anticipazioni

Non è la prima volta che la Rai propone l'arte del teatro sul piccolo schermo. “Sei pezzi facili” è però un'offerta speciale perché tutta dedicata a Mattia Torre. Prematuramente scomparso nel 2019, il geniale autore è noto al grande pubblico per essere stato l’ideatore e sceneggiatore - insieme a Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo - della serie cult per eccellenza: “Boris”. Torre è però stato anche autore di altri progetti televisivi (l’autobiografico “La linea verticale”) e di sceneggiature scritte per colleghi.

La sua carriera teatrale vive adesso di nuova luce grazie a “Sei pezzi facili”. A partire dal 19 novembre, e per cinque sabati (con inizio previsto per le 22.00), Rai 3 propone sei opere teatrali firmate da Mattia Torre, con la regia televisiva del premio Oscar Paolo Sorrentino e interpretate da attori cari a Torre.

Il primo appuntamento della serie è con il monologo “Migliore”, recitato da Valerio Mastandrea. La storia è quella di Alfredo Beaumont, un uomo comune che, dopo un incidente da lui causato ma dal quale viene poi assolto, entra in crisi e perde la sua bontà d’animo. Una grande manovra che lo avvantaggia in tutti i campi, dal lavoro al rapporto con l’altro sesso. Questo cambio di rotta ha un prezzo? Beaumont potrà vivere per sempre in pace con sé stesso?

Dove vedere “Sei pezzi facili” (sabato 19 novembre 2022)

La prima puntata stagionale di “Sei pezzi facili” va in onda sabato 19 novembre a partire dalle 22.00 su Rai 3. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.