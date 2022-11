Sei pezzi facili presenta: “Perfetta”, stasera in tv: anticipazioni

Va in onda oggi, 26 novembre, il secondo appuntamento con “Sei pezzi facili”. Rai 3 porta in prima serata il teatro di Mattia Torre, diretto in queste versioni televisive da Paolo Sorrentino. Il testo di questa puntata è il monologo “Perfetta”. Un ritratto femminile a tutto tondo, scandito mediante le quattro fasi del ciclo femminile e interpretato da Geppi Cucciari.

Sei pezzi facili: “Perfetta” - Le anticipazioni

Rai 3 propone per 5 sabati sei testi teatrali scritti da Mattia Torre, sceneggiatore televisivo e cinematografico che finalmente il grande pubblico può scoprire anche per i suoi lavori pensati per il palcoscenico. Ad omaggiare l’autore, prematuramente scomparso, troviamo attori ed amici che hanno fin dal principio riconosciuto il suo talento.

La scorsa settimana abbiamo visto “Migliore”, un testo “al maschile” con un ottimo Valerio Mastandrea, mattatore assoluto della scena.

Il secondo appuntamento della serie è con il monologo dal titolo “Perfetta”, interpretato da Geppi Cucciari. La storia è un racconto/resoconto di un mese vissuto da una donna ed è scandito tramite le quattro fasi del ciclo femminile. Un’intimità attraverso il vivere quotidiano di questa figura femminile, con azioni e abitudini che si ripetono in modo regolare. Un approccio che permette di scandagliare i sentimenti più nascosti della donna, con sfaccettature che soprattutto gli uomini tendono ad ignorare e a non saper vedere.

Mattia Torre ha dunque scritto un ritratto femminile a tutto tondo interpretato da una Geppi Cucciari che sorprenderà tutti coloro che la conoscono esclusivamente come attrice e conduttrice di lavori comici.

Dove vedere “Sei pezzi facili” (sabato 26 novembre 2022)

“Perfetta”, seconda puntata di “Sei pezzi facili”, va in onda sabato 26 novembre a partire dalle 22.00 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.