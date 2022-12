Sei pezzi facili presenta: “456”, stasera in tv: anticipazioni

Va in onda oggi, 10 dicembre, in prima serata su Rai 3 lo spettacolo teatrale “456”. Il nuovo appuntamento con il teatro di Mattia Torre – con la regia televisiva di Paolo Sorrentino – segue la quotidianità di una famiglia che vive isolata in una vallata. L’arrivo di un ospite potrebbe rasserenare i loro inquieti animi.

Sei pezzi facili: “456” - Le anticipazioni

Quarto appuntamento dedicato al teatro di Mattia Torre, brillante sceneggiatore per il cinema e per la televisione, scomparso prematuramente nel 2019. Co-autore della serie televisiva “Boris” e dell’autobiografica “La linea verticale”, Torre vanta una carriera teatrale tutta da scoprire, proposta da qualche settimana da Rai 3, con la regia televisiva del premio Oscar Paolo Sorrentino.

Dopo “Migliore”, “Perfetta” e "Qui e ora", oggi, 10 dicembre, va in onda lo spettacolo dal titolo “456”, interpretato da Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Giordano Agrusta.

I protagonisti di “456” sono i membri di una famiglia che vive lontana da altri esseri umani. Sono isolati nel bel mezzo di una valle e al di fuori della loro abitazione non c’è niente altro che la natura.

Un padre, una madre e un figlio, frustrati e protagonisti di giornate fatte di accesi litigi, accuse, ripicche e qualche sporadica preghiera. L’odio si placa quando alla loro porta bussa un ospite, da loro atteso da tempo. La loro vita può forse cambiare e la prospettiva futura potrebbe non essere nera. Ma dietro ad alcune aspettative potrebbe esserci soltanto una grande illusione.

Dove vedere “Sei pezzi facili” (sabato 10 dicembre 2022)

“456”, terza puntata di “Sei pezzi facili”, va in onda sabato 10 dicembre a partire dalle 22.00 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.