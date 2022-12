Sei pezzi facili presenta: “Qui e ora”, stasera in tv: anticipazioni

Oggi, 3 dicembre, va in onda su Rai 3 il terzo appuntamento con “Sei pezzi facili”. Per il ciclo dedicato al teatro di Mattia Torre - con la regia televisiva di Paolo Sorrentino - Rai 3 propone lo spettacolo “Qui e ora”. Interpretato da Paolo Calabresi e Valerio Aprea, vede due uomini coinvolti in un incidente in scooter. Due personalità agli antipodi costrette a condividere un momento critico.

Sei pezzi facili: "Qui e ora" - Le anticipazioni

Cinque sabati per sei testi teatrali scritti da Mattia Torre. Co-autore della celeberrima serie “Boris”, sceneggiatore per opere televisive e cinematografiche, l’autore è prematuramente scomparso nel 2019 dopo aver combattuto a lungo con una malattia. Rai 3 lo omaggia portando in prima serata tv i suoi testi teatrali più significativi. Dopo i monologhi “Migliore” (con Valerio Mastandrea), “Gola” (con Valerio Aprea) e “Perfetta” (con Geppi Cucciari) oggi, 3 dicembre, va in onda lo spettacolo dal titolo “Qui e ora”, interpretato da Paolo Calabresi e dallo stesso Aprea. Tutti gli appuntamento con il teatro di Torre vantano la regia televisiva di Paolo Sorrentino.

“Qui e ora” parte da un incidente tra due scooter in una periferia di Roma. Siamo al 2 giugno e i soccorsi non arrivano. Feriti al suolo, i due uomini sono Aurelio e Claudio. Il primo è un cuoco che lavora in radio, una persona sicura di sé e pimpante; il secondo è disoccupato, sempre remissivo ed impacciato. Due personalità agli antipidi che si trovano a condividere la medesima, critica vicenda.

Dove vedere “Sei pezzi facili” (sabato 3 dicembre 2022)

“Qui e ora”, terza puntata di “Sei pezzi facili”, va in onda sabato 3 dicembre a partire dalle 22.00 su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.