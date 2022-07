“Sei sorelle”, soap opera spagnola di Rai 1, presenta una settimana di tanti eventi, riguardanti svariati personaggi: Rodolfo sfrutta Blanca per fare ingelosire Victoria; Francisca vuole diventare cantante lirica professionista, mentre il sogno di Elisa è quello di debuttare in società; Carolina e German litigano a causa di Adela; agli operai della fabbrica vengono chiesti gli straordinari. Leggiamo le anticipazioni settimanali.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022

A casa Loygorri si svolge una cena. Durante la serata Rodolfo decide di utilizzare l’inconsapevole Blanca per far ingelosire Victoria. Carolina vorrebbe rimanere incinta e quindi attua dei metodi per riaccendere i desideri del marito, da un po’ di tempo sopiti. Francisca sogna sempre più in grande e vorrebbe diventare una cantante lirica professionista, il tutto mantenendo ben saldo il lavoro all’Ambidù. Donna Dolores intanto non riesce a riportare pace tra i suoi due figli. Salvador sembra almeno per il momento aver bloccato le attenzioni ricevute da Elisa, e ne approfitta per invitare

Diana ad uscire. Adela è nuovamente alla base dei forti litigi fra Carolina e German. Carlitos vuole a tutti i costi riconquistare Sofia. Nel frattempo in fabbrica agli operai vengono chiesti gli straordinari: alcune rivelazioni che Petra fa a Miguel rischiano però di compromettere il lavoro per una importante commessa. Elisa sogna il grande debutto in società, ma continua a tenere all’oscuro le sorelle: mette però al corrente zio Ricardo, chiedendo all’uomo anche un aiuto. Adela si appresta alla lettura del testamento dei suoceri, mentre Blanca riceve una terribile notizia.

Dove vedere Sei sorelle (dal 1° al 5 agosto 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.