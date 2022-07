Nel corso della settimana di “Sei sorelle”, soap opera spagnola di Rai 1, il sospettoso Don Ricardo continua a indagare sulla fabbrica delle Silva; quando l’uomo si allontana, le donne riprendono l’attività a pieno regime. Intanto Elisa fa ritorno a casa con Zia Adolfina e il rapporto tra Blanca e Rodolfo si inasprisce. Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 luglio.

Sei sorelle, le anticipazioni dall’11 al 15 luglio 2022

Elisa scompare e Diana addossa a Salvador la responsabilità dell’accaduto. Dolores invita Blanca a non creare tensioni tra i suoi due figli. Petra convince Celia a uscire con Joaquin, ma Francisca è molto scettica circa una loro eventuale relazione. Quando Elisa fa ritorno a casa, si presenta con la poco accogliente Zia Adolfina. Blanca vuole sposare Rodolfo al più presto, ma l’uomo, poco paziente, finirà con il maltrattarla. Don Ricardo vuole sapere con precisione cosa sta accadendo in fabbrica e per far ciò arriva a corrompere un operaio. Germàn comunica ad Adela che - in nome del suo amore - per lei è pronto a lasciare la moglie. Francisca intanto si appresta a un’audizione al cospetto del maestro Tabuyo. Quest’ultimo assiste allo spettacolo de “La bella Margarita”. Con l’allontanarsi di Ricardo dall’azienda, le Silva tornano a lavorare a pieno regime. Intanto Miguel chiede la mano a Petra e Victoria corteggia Cristòbal.

Dove vedere Sei sorelle (dall’11 al 15 luglio 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.