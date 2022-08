La settimana di “Sei sorelle” intreccia le vicende dei tanti personaggi della storia: mentre la fabbrica deve chiudere un accordo con il proprietario delle terme, Diana e Salvador fanno l’amore. Celia deve convivere con i sentimenti che nutre per Petra. Francisca è costretta ad un riposo obbligato a causa di un mal di gola, ma quando si reca all’Ambidù scopre di essere stata rimpiazzata. Leggiamo tutte le anticipazioni dei nuovi episodi.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 15 al 19 agosto 2022

In procinto di partire verso Venezia, Adela e Merceditas si vedono annullare il viaggio a causa di un impegno di lavoro che, improvvisamente, si presenta a Mauro. Mentre Celia si confida con Francisca parlandole del suo amore per Petra, don Martin suggerisce a Carolina di essere sincera con il marito. Pur avendo respinto don Luis, quando non riesce ad avere più notizie dell’uomo Francisca si preoccupa pensando che il duello possa aver portato a conseguenze nefaste. Diana, Salvador e Rosalia partono intanto per un viaggio d’affari. Petra vuole evitare di incrociare Celia sulla propria strada e così decide di sospendere il lavoro in fabbrica. Quando cominciano a rivedersi, Celia accetta di aiutare Petra per i preparativi del matrimonio con Miguel. Rodolfo chiede una mano ad Adela per riconquistare Blanca. Diana e Salvador sono impegnati nel chiudere un accordo con il signor Trillo, padrone delle terme. A risultare decisiva per la realizzazione dell’affare sarà l’intervento di Donna Rosalia. Quando Francisca è costretta a riposarsi per un problema alla gola scopre che l’Ambidù ne ha approfittato subito per rimpiazzarla. La settimana si chiude con la notte d’amore tra Diana e Salvador.

Dove vedere Sei sorelle

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.