La settimana di “Sei sorelle”, soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, vede una importante serata in casa Silva che rischia di saltare a causa di alcuni imprevisti. Le ragazze continuano a lottare per salvare l’azienda di famiglia, ma alcune relazioni segrete vengono a galla. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

Le sorelle sono consapevoli che una sola persona può convincere le sartorie di Madrid ad acquistare dalla Tessuti Silva la seta grigia. Tale personalità è la contessa Reventlow, da poco arrivata in città. Saranno Adela e Francisca a chiedere direttamente alla contessa di indossare l’abito in seta grigia disegnato appositamente per lei. Intanto Dolores è stufa delle frequenti visite di Cristòbal a casa Silva, mentre Carlitos segue le dritte di Salvador per conquistare Elisa. Cristòbal scopre un segreto su Rodolfo, suo fratello. Successivamente una serata in casa Silva rischia di essere rovinata dagli eventi: German si dichiara ad Adela, Donna Dolores è vittima di un piccolo incidente, il caos regna sovrano: Salvador riesce a risolvere i problemi e a rendere perfetta la serata. La relazione tra Rodolfo e Victoria viene scoperta da Francisca. All’oscuro di tutto, Blanca vorrebbe avvicinare Victoria a suo cognato, Cristòbal. Vediamo poi Don Luis recarsi all’Ambidù per assistere allo spettacolo di La Bella Margherita. Carlitos chiede a Sofia di diventare la sua fidanzata; ma il suo è soltanto un moto di rabbia perché è sempre più consapevole che Elisa si sta approfittando di lui.

Dove vedere Sei sorelle (dal 20 al 24 giugno 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.